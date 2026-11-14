जो कुछ कर बड़ा जाएंगे।

लोग आएंगे

लोग जाएंगे

पर याद वे ही रह जाएंगे

जो कुछ कर अच्छा जाएंगे

जो कुछ कर बड़ा जाएंगे।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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42 मिनट पहले