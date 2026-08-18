ले लो छाता

ले लो छाता,ले लो बरसाती

बरसात की है यही सब थाति

पता नहीं कब बरसात आ जाए

आकर हमें भीगा जाए।

- सहज कुमार

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2 hours ago