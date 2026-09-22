क्या प्यार खरीद लोगे?

बाजार में तो बहुत कुछ है
क्या पूरा बाजार खरीद लोगे?
संसार में तो बहुत कुछ है
क्या सारा संसार खरीद लोगे?
संसार में प्यार तो बहुत है
क्या सारा प्यार खरीद लोगे?
संसार में ज्ञान तो बहुत है
क्या ज्ञान का सारा संसार खरीद लोगे?
अंबर सुंदर बहुत है
क्या अंबर का सारा संसार खरीद लोगे?
अवनी सुंदर बहुत है
क्या अवनी का अंबार खरीद लोगे?
बोलो क्या स्वाभिमान खरीद लोगे?
बोलो क्या हमारा हिंदुस्तान खरीद लोगे?
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
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56 मिनट पहले
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