क्या लिखूं?

प्रेम गीत मैं क्या लिखूं

जब धधक रही है देश प्यार की दिल में ज्वाला

प्रणय गीत मैं क्या लिखूं

जब जल रही बलिदान की ज्वाला।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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46 मिनट पहले