करो स्वदेश से प्यार

कह रही हैं हवाएं, करो स्वदेश से प्यार

बह रही हैं हवाएं,बहो जैसे गंगा की धार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले