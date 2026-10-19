करो पूरा मां का सपना

"अपना अक्साई चीन है अपना

ले लो आगे बढ़ कर,करो पूरा मेरा सपना"

कह रही हैं भारत मां! हम सबसे

सुनो, तो पुकार रही है मां, कबसे?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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30 minutes ago