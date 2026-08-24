करो भला

कर भला

तो हो भला

सोच भला

तो हो भला

तो भी करते नहीं हम भला

सोचते नहीं हैं हम भला

भला सोचना है जीवन जीने की कला।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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51 मिनट पहले