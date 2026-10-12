कराके वर्ल्ड वॉर

करके कराके वर्ल्ड वॉर

एक बार

नहीं बार बार

चाह रहे हैं दादा

दुनिया के दादा

नोबेल शांति पुरस्कार

चाहिए इनको सारे पुरस्कार

कराएंगे ये रुस यूक्रेन में वार

तो भी चाहिए इनको बड़ा बड़ा उपहार

दे के टैरिफ का उपहार

चाह रहे हैं ये भी उपहार

हिंद ने किया इनका उपचार

करते रहेंगे ये ईरान पर अत्याचार

और बेनिजुएला पर अत्याचार

हैं ये सारे संसार के रंगदार

कोई दे दे इनको नोबेल शांति पुरस्कार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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28 minutes ago