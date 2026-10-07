कम बोल कर

शब्दों को तोल कर

और कम बोल कर

जीत लो सारा संसार

जीत लो सबका प्यार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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33 मिनट पहले