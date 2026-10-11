कागज झूठे हैं

ये सारे कागज झूठे हैं

जो कहते हैं

सहज मर गया

जितनी बार मुझे पढ़ोगे,आयेगा उत्साह नया

नया, नया,नया

और नया।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले