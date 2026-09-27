जो लड़ता है
हक पर अड़ता है
उसी का नाम होता है
उसी का सम्मान होता है
चाहे राणा प्रताप सिंह हो
चाहे भगत सिंह हों
शिवाजी,या श्री राम हों
या घनश्याम हों
या हो झांसी की रानी
है सबकी एक सी कहानी
चाहे अटल या कलाम हों
चाहे लालबहादुर शास्त्री हों
या महात्मा गांधी हों
चाहे भीमराव अम्बेडकर हों
या गोविंद सिंह हों
या पृथ्वी राज चौहान हों
या चंद्रशेखर आजाद हों
चाहे दिनकर हों
या सत्येंद्र हों।
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
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एक घंटा पहले
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