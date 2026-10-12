जो लड़ेगा नहीं

दिनकर

दिन भर

लड़ता है निरंतर अंधकार से

और लेता टक्कर बादल के सरकार से

जो लड़ेगा नहीं

वह बढ़ेगा नहीं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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43 मिनट पहले