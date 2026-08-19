दो दोगे वो पाओगे

कभी किसी का करो मत अपमान

हैं सभी सदा समान

दो सबको सदा सम्मान

पाओ सबका सम्मान

जो दोगे

वो पाओगे

आज नहीं तो कल

मिलेगा सबको कर्मफल।

- सहज कुमार

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53 मिनट पहले