जिंदगी यूं. टर्न लेती है

जिंदगी दुःख देती है

पर तू टर्न भी लेती है

बस हमें एक रास्ते पर

लगातार नित निरंतर

चलते जाना है

बढ़ते जाना है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago