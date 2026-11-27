झुकाओ आसमान

क्यों न करें हम ऐसे काम

कि कमाएं हम नाम

और सच्चा सम्मान

कि करे सारा संसार सलाम

झुक जाए आसमान

करे जग गुणगान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले