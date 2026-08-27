झांको अपने अंदर

एक बहुत बड़ा हीरे का खजाना हमारे अंदर है

पर ढूंढ़ रहे हम बाहर हैं,झांकना अपने अंदर है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले