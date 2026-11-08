जलाओ अंहकार को

अपने अंदर के अंहकार को जलाऊं मैं

अपने अंदर अंगार एक सुलगाऊं मैं

इस अंगार से शत्रुओं को जलाऊं मैं

इस अंगार को सबमें भर पाऊं मैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले