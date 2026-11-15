इतिहास नूतन लिखो

सत्ता का सदुपयोग करो

जन हित में नव प्रयोग करो

कलाम अटल से सीखो

इतिहास नूतन लिखो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले