कहीं पके पकवान

कहीं पके पकवान

कहीं भीख निदान

ईश्वर की अजीब लीला है

कहीं आटा गीला है

कहीं सब कुछ मिला है

कहीं एक नहीं,कहीं हर पुष्प खिला है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले