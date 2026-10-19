इंसान में हैं भगवान

हर पत्थर में छुपी है एक मूर्ति उसे तराशना पड़ता है

हर इंसान हैं भगवान उन्हें तलाशना पड़ता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago