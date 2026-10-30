इधर पानी

इधर पानी

उधर पानी

हाय रे पानी

वाह रे पानी

चारो पानी पानी

है पानी में जिंदगानी

बेमौसम पानी।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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48 मिनट पहले