आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   HUMEN SHAKTISHALI HINDUSTAN BANANA HAI
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हमें शक्ति शाली हिंदुस्तान बनाना है

Ankit Kumar

Ankit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हर साल आता बाढ़ का पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा,यमुना,चलती चाल तूफानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरयू, राप्ती और मंदाकिनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचती हर साल नई कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी, चित्रकूट, बाराबंकी, लखीमपुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो,डूब रहा है हमारा गोरखपुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साल की यही कहानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब जनता,फसल,जीव देते कुर्बानी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के पानी की धार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोड़ दे कोई सरकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजस्थान को पानी दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको नई जिंदगानी दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाम साहब का सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सरकार बनाए अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़े 'भारत (2020)दो हजार बीस में "
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़े भारत मानचित्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच्चे चरित्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी सरकार चलो हम बनाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनें योगी और योगी बनाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की काल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाकाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाए अवसर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज इस धरा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो बदलें विचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें आत्म सुधार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुनें भेदभाव रहित सरकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो करें क्रांति अब चुनाव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे न कोई अब अभाव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या किसी के प्रभाव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे नूतन भारत बनाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत मां को सुंदर बनाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें हिम्मती हिंदुस्तान बनाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भारत मां के मुकुट को सजाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी बहुत दूर तक हमें जाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति शाली,सुरक्षित हिंदुस्तान हमें बनाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
33 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree