हम हिंदुस्तानी
चलें चाल मस्तानी
हम बलिदानी
हम तपी त्यागी
हम बलिया के बागी
हमसे हिंदुस्तान है
हमसे जहान है
हम महान हैं
हम पृथ्वी राज चौहान हैं
हमारे यहां राजस्थान है
हमारे यहां गंगा सरयू के मैदान हैं
हमारे यहां खुद आते भगवान हैं
हम दधिचि देते सर्वस्व दान हैं
हम राणा प्रताप के खानदान हैं
हम शिवा के खानदान हैं
हम मारते अफजल खान हैं
हम जवान हैं
हमारा खून खौलता है
हमारा इतिहास बोलता है
हम गिनते शेर के दांत हैं
हमारे ऊंचे जज्बात हैं।
- सहज कुमार
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54 मिनट पहले
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