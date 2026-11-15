हुआ पुलकित तन मन

देख कर सजावट छठी मैया की

हुआ पुलकित तन मन

देख कर छटा छठी मैया की

हुआ हुलसित मेरा वतन

देख कर सुंदरता घाट की

हुआ हुलसित नील गगन।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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