हमारा हिंदुस्तान है

जहां की संस्कृति सबसे न्यारी है

जहां की धरती स्वर्ग से प्यारी है

जहां हीरा सोना पन्ना की क्यारी है

जहां कैलाश पर्वत पर शिव विराजमान हैं

जहां गरीब नाथ मंदिर में शिव विराजमान हैं

जहां खुदीराम बोस जैसे क्रांति कारी हैं

वह मुजफ्फरपुर की धरती हमारी है

जहां बागी बलिया के क्रांति कारी हैं

जो जिला वीरों की राजधानी है

जो जिला बलिया बलिदानी है

वहां हमारा हिम्मती हिंदुस्तान है

वहां हमारा हिम्मती हृदय स्थान है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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29 मिनट पहले