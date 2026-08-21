होते सफल हम

बहुत हमें हड़बड़ी है

इसीलिए हो रही गड़बड़ी है

शांत चित्त से

शुद्ध चित्त से

करते कर्म हम

तो होते सफल हम।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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51 मिनट पहले