हिंदुस्तान की माटी

हिंदुस्तान की माटी सोना, चांदी,हीरा उगले

हिंदुस्तान की माटी से भगत,आजाद निकले

हिंदुस्तान की माटी से गांधी जवाहर निकले

हिंदुस्तान की माटी से कलाम अटल निकले

हिंदुस्तान की माटी में बसते श्री राम हैं

हिंदुस्तान की माटी में बसते घनश्याम हैं

हिंदुस्तान की माटी की खुशबू महके चहुंओर

हिंदुस्तान की माटी में चहके चिरैया चहुंओर

हिंदुस्तान की माटी

में है हल्दी घाटी

जिसकी माटी में हल्दी का रंग है

हम हिंदुस्तानी के जीने का अलग ढंग है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले