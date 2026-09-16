हिंदी हिंदू हिंदुस्तान
मथ्य में कहां से आया पाकिस्तान
बलूचिस्तान और अफगानिस्तान?
पूछ रहा है हमारा हृदय स्थान
मेरे हृदय के टुकड़े हैं ये
मेरे मन के मुखड़े हैं ये
पड़ोसी सारे के सारे
क्यों ये हाथ कहीं पसारें?
जब हम हैं सबके सहारे
हमारा हिंदुस्तान
देता आया योगदान
बड़े से बड़े
हैं हम खड़े
सबके सुख शांति समृद्धि में
सबके दुःख में व वृद्धि में
हैं हम हमारे बांहें फैलाए
आए जिसको आना है आए
हैं हम हृदय से गले लगाए
एक बड़ा हिंदुस्तान हम बनाएं
भारत मां हैं अपनी आंचल फैलाए।
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
29 मिनट पहले
कमेंट
कमेंट X