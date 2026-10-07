हमारे हिंदुस्तान में

हमारे हिंदुस्तान में है यूरेनियम

और थोरियम

का अकूत भंडार

तो क्यों घूमते हम हाथ पसार?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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26 minutes ago