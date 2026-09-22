गया प्यारा शहर

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Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            बुद्ध को जो ज्ञान दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपूर्ण विश्व में मान दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व को जो प्रकाशवान किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शहर हमारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गया जी हमारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां पर पर्वत पठार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन जन में प्यार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन जन का आलोकित अनुहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां फल्गु नदी की अमृत धार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस शहर पर भगवान विष्णु का उपकार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां ज्ञान धन अपार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां बरसती अमीय की धार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां बहती अध्यात्म की बयार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां नहीं कभी होती हमारी हार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां तिलकुट का भंडार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अनरसा भरमार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां आते पिंडदानी हजार के हजार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गूंजता सदा मंत्रोच्चार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां के मिट्टी में प्यार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां की कविता में धार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां घर-घर साहित्यकार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस गया से मुझे प्यार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां देश प्रेम की ललकार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां चुनौतियां स्वीकार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शहर को मेरा नमस्कार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानकी बल्लभ की सहज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविताओं का गूंजता संसार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस गया से मुझे प्यार है, प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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