गया के फल्गु नदी का पावन पानी

बहे जहां फल्गु नदी का पावन पानी

है जो दक्षिणी बिहार की राजधानी

वही फल्गु जो अंत: सलिला कहलाए

जहां राम लक्ष्मण सीता संग आए

जहां पितृपक्ष मेला में सारा संसार आए

है वही पावन धरती जहां सिद्धार्थ आए

आकर सात दिन के कठोर तप से ज्ञान पाए

और गया को बोध गया बनाए

और पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष बनाए

जहां बोधि मंदिर है

जहां विष्णु पद मंदिर है

आप भी यहां आइए

पितरों को तार कर जाइए।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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56 मिनट पहले