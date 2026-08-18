गंगा के मैदान वाले
हैं हम ईमान वाले
हैं हम वीरों की धरा से
हैं हम गुदरी सिंह के टोला से
हैं हम बैरिया बलिया से
आओ ना हमरा गांव में
पीपल के छांव में
जहां के लोग डरते नहीं
जहां के लोग पीछे हटते नहीं
जहां जन्मे मंगल पांडे
जहां जन्मे चित्तु पांडे
वहीं जन्मा मैं
रग रग में बह रहा स्वाभिमान है
हां हमारे रग रग में बसता हिंदुस्तान है
जहां आन बान शान है
कहते उसे हम हिंदुस्तान हैं
जहां हिमालय का शान है
जहां वीर हनुमान हैं
जहां वेद पुराण हैं
जहां गीता कुरान हैं
वही प्यारा हमारा हिंदुस्तान है।
- सहज कुमार
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2 घंटे पहले
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