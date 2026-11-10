अब फिराक जैसे शायर नहीं मिलेंगे

अब फिराक जैसे शायर नहीं मिलेंगे

अब केवल कायर ही मिलेंगे।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले