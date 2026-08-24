एक विचार

केवल एक विचार

से बदलता है संसार

दे दो कलम कापी

लिख दूं मैं अपना विचार

केवल कलम कापी

से बदल दूं मैं सारा संसार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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51 मिनट पहले