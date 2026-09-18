एक संकल्प

आ रही पुकार अवनी और अंबर से

है एक प्रार्थना मेरी ईश्वर से

बने विश्व विजयी हिंदुस्तान हमारा

बस एक यही संकल्प प्यारा, हमारा।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले