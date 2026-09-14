दौसा जिला

धन्य है दौसा जिला

जहां जाने का मौका मुझे मिला

जहां कमाने का मौका मुझे मिला

१९९८ में मैं वहां नवोदय में पढ़ाने गया

अच्छे लोग मिले,अच्छा लगा,जबकि मैं था नया

इसके उत्तर में है बाण गंगा

दक्षिण में मोरेल है,फैलाया मैंने ज्ञान गंगा

संत सुंदर दास का जिला

विजय राही,अनुराग का जिला

अच्छा लगा मुझे दिनेश तूफानी का जिला

बच्चे अच्छे मिले

मन से खिले खिले

मैं अंग्रेजी पढ़ाया

जिला को बढ़ाया

नरेंद्र पाल सिंह मित्र मिला

खिला खिला हिला मिला

नहीं स्वादिष्ट लगा वहां का पानी

पर अच्छी थी वहां मेरी जिंदगानी

बीती कुछ वहीं मेरी जवानी

वीरों की धरती राजस्थान

को मेरा सलाम, प्रणाम।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले