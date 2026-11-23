छोड़ दो लालच व अभिमान

लालच और अभिमान

छोड़ दिया है वही इंसान

है वही महान, है वही विद्वान

उसी पर कृपा करते हैं भगवान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago