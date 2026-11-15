यही वह पर्व है जहां डूबते सूरज को पूजा जाता है

सबसे बड़ा त्यौहार

है छठ का त्यौहार

है विज्ञान इसका आधार

पुत्र प्राप्ति के लिए

सुख प्राप्ति के लिए

मनाते हैं हम छठ त्यौहार

आते हैं हम घर लेकर अवकाश

है दूर-दूर तक फैला छठ का प्रकाश

है सबसे पावन पर्व यह महान

खुश होते हैं इसमें बच्चे,बुढ़े,जवान

बनता ठेकुआ,पुड़ी और खजूर

होते हैं हम आज अहंकार से दूर

बच्चे ललचते फल फूल खाने को

और लपकते घाट तक जाने को

मम्मी कहती अर्घ देने दो

सूरज भगवान को उगने दो

रहती सबकी नजर

डूबते,उगते दिनकर पर

यही वह पर्व है जहां डूबते सूरज को पूजा जाता है

यही वह पर्व है जहां उगते सूरज को पूजा जाता है

कोमल कलियां मुस्काती और खिलखिलाती हैं

ठेकुआ, खजूर की मीठास अंबर तक जाती है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले