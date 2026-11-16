दम दम दमकता छठी मैया की ठाठ।

छठ व्रत आता है

सबको जुटाता है

जुटता पूरा परिवार है

दिखता छठी मैया का प्यार है

इस व्रत का वैज्ञानिक आधार है

चूल्हा पर पकवान बनते

शुद्ध घी में खजूर छनते

देसी घी में ठेकुआ पुड़ी पकते

मूली,सेव, संतरे,केले,ईंख से दऊरा सजते

भक्त दो रात जमीन पर सोते

अन्न जल बिना भूखे भक्त सोते

पुरूष,स्त्री,जवान,हिंदू,मुसलमान

सभी करते छठ व्रत महान

सभी श्रद्धा से करते श्रमदान

कोई घाट बनाता

कोई घाट सजाता

गूंजते शारदा सिन्हा,देवी,मनोज के गीत

गूंजते गौरव गान और मधुर मधुर संगीत

चक चक चमकते सितारों सा सुंदर घाट

दम दम दमकता छठी मैया की ठाठ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago