चांद चालाक हो गया है

चांद चालाक चालू चापलूस चोर सा हो गया है

इंसान गया जब से उस पर वह इंसान सा हो गया है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

56 मिनट पहले