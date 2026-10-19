भूख से जो तड़पता है

जिधर

देख कर

लगता डर

जिस पर

देखने पर

लगता डर

उस पर

नट चलता है

वह टहलता है

पेट मलता है

भूख से जो तड़पता है

वह कुछ भी कर सकता है

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago