आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   BHOJPURI BHASHA
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

भोजपुरी भाषा

Ankit Kumar

Ankit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            है भोजपुरी प्यारी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे जग से न्यारी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे जग की दुलारी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बोले बिहारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़े सब पर भारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यू पी, झारखंड में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व के कई खंड में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजे भोजपुरी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेपाल,मारीशस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिजी,सूरीनाम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुयाना,त्रिनिदाद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टोबेगो,दक्षिणी अफ्रीका में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी बिना फीका मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भोजपुरी बोली जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार से,ध्यान से सुनी जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलचित्र की दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजती है शान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे अरमान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति के गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति के गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शारदा सिन्हा के गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलेशर यादव के गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरेंद्र मिश्र के गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजते हैं आसमान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सारे जहान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भिखारी ठाकुर की भाषा रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे बोलता है पूरी मही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन, भारत शर्मा,खेसारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालिनी, कल्पना पटवारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदित नारायण, मैथिली, देवी जब गाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबर झुक जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी में मीठास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी से आस है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी पर विश्वास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी की कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज कुमार की कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर की कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पढ़ी जाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग पागल हो जाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रविकिशन जब गाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग वाह-वाह चिल्लाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी के नाम पर है भोजपुर जिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी का आंगन देखो खुला खिला खिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत मां के आंचल में भोजपुरी इतराए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलिया, देवरिया, आरा, बक्सर है गढ़ इसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूट गया बोलो नाम किसका?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी भारत के संसद भवन में बोली जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भाषा पूरे दिल से बोली जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी! आपको नमस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है आपसे सारा संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
41 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree