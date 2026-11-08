जानल जाला ई मंगल पांडे के नाम से

धन्य धन्य बा बलिया नगरी

बसल बा गंगा के कगरी

जानेला संसार सगरी

छलके यहां साहित्य के गगरी

छलके यहां संस्कृति के गगरी

छलके यहां साहस के गगरी

ह ई राजा बलि के नगरी

ह ई सहज कुमार के नगरी

ह ई हजारी प्रसाद जी के नगरी

जानल जाला ई मंगल पांडे के नाम से

अउर वीरता के कई काम से

ई हिंद के कोहिनूर ह

ई जग के नूर ह

अब एगो हवाई अड्डा चाहीं

अउर कल कारखाना चाहीं

इंजीनियरिंग कॉलेज चाहीं

अउर विश्व विद्यालय चाहीं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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48 मिनट पहले