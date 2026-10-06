बड़े भाई को मानना होगा

क्यों लड़ते हैं भाई भाई?

जब सहोदर दो भाई

में होती है लड़ाई

तब पड़ोसी लेते हैं अंगड़ाई

जब ईर्ष्या डाह आता है

तब अपना पराया बन जाता है

पराया अपना लगने लग जाता है

तभी घर फूटता है

और रिश्ता टूटता है

तभी भाग्य फूटता है

महाभारत सिखाता है

महाभारत राह दिखाता है

लड़ाई से कुछ मिलता नहीं

स्वार्थ से कुछ मिलता नहीं

भाई,भाई पर टूटता है

तब घर में ही दम घुटता है

माता पिता का संस्कार

माता पिता का प्यार

जब कोई भूलता है

तब घर टूटता है

सद्बुद्धि जगाना होगा

बड़े भाई को पिता सा मानना होगा।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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57 minutes ago