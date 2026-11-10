बच्चों को दीजिए दुलार

बच्चों को दीजिए प्यार

बच्चों को दीजिए दुलार

पर उतना नहीं कि वे हो जाएं बेकार

और आए अहंकार

कभी कभी डांट फटकार

से होता है सुधार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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30 मिनट पहले