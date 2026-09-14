हिम्मती हिंदुस्तान हमारा कभी नहीं डरेगा
अब अपना अक्साई चिन लेकर ही रहेगा
१९६२ वाली बात तो अब रही नहीं
कहता हूं जो कभी कही नहीं
जीत लेंगे अब हम यह मही
किए हम ऐसे ऐसे अब आविष्कार
कि जीत सकते हैं हम सारा संसार
अब हैं हमारे हाथ हथियार
अब हैं हम युद्ध हेतु तैयार
अब यह अटल,कलाम का देश है
अब यह प्रक्षेपास्त्र से लैस है
अब यह अस्त्र-शस्त्र से लैस है
अब यहां नहीं कोई क्लेश है
अब भारत पहले वाला नहीं है
अब भारत हमारा हारने वाला नहीं है
अब बागी बलिया से संसार अवगत है
अब हम प्रधानमंत्री पैदा किए अवगत है
अब हम राष्ट्र कवि, राष्ट्रपति पैदा करेंगे
अब हम बलिया से कई अरबपति पैदा करेंगे।
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X