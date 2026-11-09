अपनी माटी के सुगंध को जन जन में बिखराऊं

मैं दिनकर बागी बलिया का

मैं भास्कर बागी बैरिया का

मैं सूरज त्यागी बलिया का

मैं दीवाकर बागी बलिया का

मैं निकला प्राची बलिया से

मैं निकला यू.पी.बलिया से

मैं अपनी किरणों से सारा संसार चमकाऊं

ढंक लूं अवनी और अंबर को,मैं पर फैलाऊं

सारे संसार को विकसित मैं बनाऊं

गंगा जल से पावन धरा को करता जाऊं

ऐसा मैं प्रकाश पुंज बिखराऊं

अपने प्यारे हिंद को प्रथम स्थान पर लाऊं

अपनी माटी के सुगंध को जन जन में बिखराऊं

और एक सुंदर सा संसार में बनाऊं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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8 मिनट पहले