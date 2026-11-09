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उस शहर को मेरा प्रणाम

Ankit Kumar

Ankit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            है हिंद का कोहिनूर प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे शहरों का दुलारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे संसार का राजदुलारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सुंदर और प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका सदा सहारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देहात और शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना मुजफ्फरपुर शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता जैसे हो अपना घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता जैसे उतरा अंबर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अवनी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता स्वर्ग से सुंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग से प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सुंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है मुजफ्फरपुर हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह सुबह सूरज संवर कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन ठन कर,उग कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाए इसको और प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसते प्यारे प्यारे लोग यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसते बाबा गरीबनाथ यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा बनाएं इसको और प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो यहां आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार पूरा पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीचीपुरम का मीठास पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस और विश्वास पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कहीं से यहां आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार पूरा-पूरा पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यही इसकी पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां 'सहज कुमार ' के गूंजे गान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे है हिंदुस्तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य में,संस्कृति में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति में,प्रीति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यापार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे संसार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखता प्रथम स्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखता अलग स्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शहर को मेरा प्रणाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शहर को मेरा सलाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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7 मिनट पहले

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