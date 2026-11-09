उस शहर को मेरा प्रणाम

है हिंद का कोहिनूर प्यारा

सारे शहरों का दुलारा

सारे संसार का राजदुलारा

सबसे सुंदर और प्यारा

सबका सदा सहारा

देहात और शहर

दोनों मिलकर

बना मुजफ्फरपुर शहर

लगता जैसे हो अपना घर

लगता जैसे उतरा अंबर

आज अवनी पर

लगता स्वर्ग से सुंदर

स्वर्ग से प्यारा

सबसे सुंदर

सबसे न्यारा

है मुजफ्फरपुर हमारा

सुबह सुबह सूरज संवर कर

बन ठन कर,उग कर

बनाए इसको और प्यारा

बसते प्यारे प्यारे लोग यहां

बसते बाबा गरीबनाथ यहां

बाबा बनाएं इसको और प्यारा

जो यहां आया

प्यार पूरा पाया

लीचीपुरम का मीठास पाया

आस और विश्वास पाया

कोई कहीं से यहां आए

प्यार पूरा-पूरा पाए

है यही इसकी पहचान

यहां 'सहज कुमार ' के गूंजे गान

इससे है हिंदुस्तान

साहित्य में,संस्कृति में,

राजनीति में,प्रीति में

व्यापार में

प्यार में

सारे संसार में

रखता प्रथम स्थान

रखता अलग स्थान

उस शहर को मेरा प्रणाम

उस शहर को मेरा सलाम।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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7 मिनट पहले