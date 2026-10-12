अजनबी हैं हम

अपने ही घर में अजनबी क्यों है हम?

अपने ही घर में ईश्वर के घर में है क्यों गम?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

44 minutes ago