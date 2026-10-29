करूं अपनी इच्छाओं का दमन

करूं अपनी इच्छाओं का दमन

बचाऊं मैं अपना वतन

सजाऊं मैं अपना चमन

लगा कर तन,मन,धन

करके खुद का जतन

चमकाऊं मैं अपना वतन।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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9 मिनट पहले